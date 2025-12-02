Bollettino bradisismo settimana 24-30 novembre
Una volata sulla sismicità che è stata caratterizzata da 137 terremoti con magnitudo massima 3.3 e andiamo subito alla deformazione. Abbiamo una stima più affidabile del sollevamento intercorso tra l’ultima decade di ottobre e la prima metà di novembre. La differenza tra la settimana 20-26 ottobre e 10-16 novembre è di circa 12mm con un . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
