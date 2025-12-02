Bochum-Stoccarda DFB Pokal mercoledì 03 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Reduce da uno stop imprevisto in casa dell’Amburgo lo Stoccarda di Hoeness detentore del trofeo è di scena sul campo del Bochum. La squadra biancoblu ha cambiato da poco guida tecnica affidandosi all’esperto Roesler, che torna ad allenare in patria dopo il biennio in Danimarca all’Aarhus. Dal suo arrivo la squadra è ripartita, perdendo solamente o in casa contro la Dynamo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bochum-Stoccarda (DFB Pokal, mercoledì 03 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche questi approfondimenti

Bochum-Stoccarda (DFB Pokal, mercoledì 03 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/aUItNRG #scommesse #pronostici Vai su X

Germania, risultati Dfb Pokal: nella coppa tedesca fuori Borussia Monchengladbach e Dortmund, passano Lipsia e Leverkusen. Oggi in campo Bayern e Stoccarda - Germania, risultati Dfb Pokal: fuori agli ottavi Monchengladbach e Dortmund, passano Lipsia e Leverkusen. Secondo calcionews24.com

DFB Pokal, Stoccarda a valanga e qualificato al 2° turno. Domani tocca al Bayer - Tutto facile per lo Stoccarda, che si qualifica ai sedicesimi della Coppa di Germania (DFB Pokal). Scrive tuttomercatoweb.com

Bochum - Stuttgart Spielinfo DFB-Pokal - Runde 2014/15 setzte sich Bochum, auch damals als Zweitligist, mit 2- Da sport1.de

VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Dieser Sender zeigt das Achtelfinale in Bochum live - Nach zwei Niederlagen in Folge gewann der VfB am Donnerstagabend gegen Feyenoord Rotterdam 2:0. stimme.de scrive

DFB Pokal, goleade per Dortmund e Leverkusen. Scivoloni Werder Brema e Bochum - Si sono giocate oggi undici partite dei Trentaduesimi di finale della DFB Pokal, la coppa tedesca, che proseguiranno poi domani per concludersi lunedì. Scrive m.tuttomercatoweb.com

DFB-Pokal, brivido Stoccarda: 4-4 ai supplementari, decide un'infinita serie di rigori - Pokal), dove lo Stoccarda ha dovuto sudare oltre ogni previsione per eliminare l’Eintracht Braunschweig al termine di una sfida al cardiopalma: 4- tuttomercatoweb.com scrive