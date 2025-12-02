Bocciatura alunna con DSA il Tar chiarisce | misure compensative non impediscono giudizio negativo del Consiglio di Classe

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso di un genitore contro la non ammissione alla classe successiva di un'alunna con Disturbi Specifici dell'Apprendimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

