Bocciata dall' Ars la mozione di sfiducia al presidente Schifani

Palermotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 26 voti favorevoli (tre in più rispetto al dato iniziale dei gruppi di minoranza) e 41 contrari, l'Assemblea regionale siciliana ha bocciato la mozione di sfiducia al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, presentata dall'opposizione e votata stasera all'Ars. “La maggioranza ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

bocciata dall ars mozioneBocciata la mozione di sfiducia, Schifani: “Cuffaro uno scossone. Opposizione senza progetto” - La mozione di sfiducia metterà alla prova la coalizione del centrodestra, che nei mesi scorsi aveva fatto emergere crepe e discrepanze ... Come scrive ilsicilia.it

bocciata dall ars mozioneSchifani e Galvagno insieme dopo la mozione di sfiducia: “Dalle opposizioni solo contestazioni e nessuna proposta” CLICCA PER IL VIDEO - Le interviste a Renato Schifani e Gaetano Galvagno, rispettivamente presidente della Regione Siciliana e dell'Ars ... Si legge su ilsicilia.it

bocciata dall ars mozioneL'Ars respinge la mozione di sfiducia a Schifani - L'Assemblea regionale siciliana ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Renato Schifani. Da rainews.it

bocciata dall ars mozioneArs, al via la seduta per discutere la mozione di sfiducia a Schifani - Pre intesa siglata questa mattina all'Aran SiciliaPre intesa siglata questa mattina all'Aran Sicilia All’Ars si... Come scrive itacanotizie.it

bocciata dall ars mozioneMozione di sfiducia contro Schifani: 15 punti al centro del dibattito all’Ars - Oggi a Sala d’Ercole si discuterà la mozione di sfiducia depositata dai gruppi di opposizione Pd, M5s e Controcorrente nei confronti del presidente della ... sicilianews24.it scrive

Al via all’Ars la seduta d’aula per discutere la mozione di sfiducia a Schifani - All'Ars si è aperta la seduta dedicata all'esame della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bocciata Dall Ars Mozione