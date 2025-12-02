Bocciata dall' Ars la mozione di sfiducia al presidente Schifani

Con 26 voti favorevoli (tre in più rispetto al dato iniziale dei gruppi di minoranza) e 41 contrari, l'Assemblea regionale siciliana ha bocciato la mozione di sfiducia al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, presentata dall'opposizione e votata stasera all'Ars. “La maggioranza ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

