Bocce In Serie B seconda sconfitta per gli apuani La ’Bernardo Rossi’ torna da Celle Ligure con un punticino

Seconda sconfitta per la Bernardo Rossi di Fossone che nella seconda giornata del campionato nazionale di bocce in volo, Serie B, girone 1 ovest, a Celle Ligure è superata dalla Cellese 13-9 (arbitro Claudio Berto). Primo turno favorevole ai savonesi che chiudono sul 6-2, reazione dei carraresi nel secondo turno che con uno 1-5 chiudono sul 7-7. L’incontro si decide nel terzo turno dove però i locali si impongono per 6-2 e chiudono sul 13-9. Gli apuani allenati da Maria Giuseppina Cuccaro vincono con Lido Clerici (nella foto) e Tiziano Micheli nel tiro di precisione (rispettivamente 6-14 e 11-16) e nella terna con Diego Barbieri-Mirco Bacigalupo-Carlo Galletti (6-7). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

