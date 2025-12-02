Il silenzio improvviso fu rotto solo dal calore crescente e dal panico sussurrato. Erano le 17:20 circa quando un violento boato squarciò la monotonia del viaggio, seguito da un brusco e inaspettato arresto. Immersi nell’oscurità più totale, i passeggeri si ritrovarono intrappolati in un guscio d’acciaio immobilizzato. La corrente era svanita, portando via con sé non solo la luce e la ventilazione, ma anche la possibilità di usare i servizi igienici, rendendo l’ambiente velocemente opprimente e irrespirabile. Quello che doveva essere un tranquillo tragitto si era trasformato in una prigione: sette lunghe ore di abbandono e incertezza, con il caldo che stringeva la gola e la frustrazione che montava. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Boato improvviso, poi l’inferno”. Bloccati in treno senza bagni e corrente: “Un sequestro di persona”