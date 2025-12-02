Blunauta presenta il tradizionale Friendsmas Party giovedì 4 dicembre appuntamento nello store di Chiaia a Napoli

NAPOLI – Il periodo più magico dell’anno sta per tornare e, come da tradizione, Blunauta apre le porte al Natale con un evento dedicato a clienti, amiche e appassionate di stile. La slitta carica di Christmas gifts è già arrivata in negozio: un invito a scoprire in anteprima la nuova collezione, le proposte regalo e tutto il fascino delle feste. Giovedì 4 dicembre, a partire dalle ore 17.30, lo store di via Carducci 28, nel cuore dello shopping a Chiaia, accoglierà il pubblico con un appuntamento speciale: il Friendsmas Party, un momento pensato per brindare insieme, lasciarsi ispirare da idee regalo raffinate, scegliere i “pacchi e pacchetti” colorati e decorati come è nello stile di Blunauta da mettere sotto l’albero, perfetti per sorprendere e condividere un augurio di buon auspicio in un clima disteso e scintillante. 🔗 Leggi su Primacampania.it

