Blu Basket a dicembre 6 partite in 23 giorni dopo la pausa lunga Capitan Bossi | Pronti e carichi

Scatto, pausa, poi altro scatto. La Blu Basket Bergamo ha vissuto un inizio di stagione di corsa giocando 13 partite in meno di due mesi, praticamente al ritmo di una ogni 4 giorni, e ora ha avuto la prima vera possibilità di tirare il fiato dopo un weekend senza impegni ufficiali di campionato. Di fatto, uno stacco di due settimane che anticipa un altro tour de force a dicembre con 6 partite in 23 giorni. Ovvero, come è stato finora: una ogni 4 giorni. Il rinvio della trasferta a Mestre slittata al 23 dicembre, come del match con la Fortitudo spostato al 10 dello stesso mese, ha permesso post Verona di poter prendere fiato e lavorare in palestra con coach Alessandro Ramagli, in vista della trasferta di venerdì 5 dicembre a Cividale del Friuli, nell’anticipo televisivo in diretta dalle 21 su RaiSport. 🔗 Leggi su Bergamonews.it