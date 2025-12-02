Blu Basket a dicembre 6 partite in 23 giorni dopo la pausa lunga Capitan Bossi | Pronti e carichi
Scatto, pausa, poi altro scatto. La Blu Basket Bergamo ha vissuto un inizio di stagione di corsa giocando 13 partite in meno di due mesi, praticamente al ritmo di una ogni 4 giorni, e ora ha avuto la prima vera possibilità di tirare il fiato dopo un weekend senza impegni ufficiali di campionato. Di fatto, uno stacco di due settimane che anticipa un altro tour de force a dicembre con 6 partite in 23 giorni. Ovvero, come è stato finora: una ogni 4 giorni. Il rinvio della trasferta a Mestre slittata al 23 dicembre, come del match con la Fortitudo spostato al 10 dello stesso mese, ha permesso post Verona di poter prendere fiato e lavorare in palestra con coach Alessandro Ramagli, in vista della trasferta di venerdì 5 dicembre a Cividale del Friuli, nell’anticipo televisivo in diretta dalle 21 su RaiSport. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
| CENA SOCIALE Vi aspettiamo venerdì 5 dicembre alla cena sociale di Azzurra Basket VCO al ristorante Cicin di Casale Corte Cerro. Ci sarà una ricca lotteria #baskin #eisi #cip #disability #sportpertutti #inclusion - facebook.com Vai su Facebook
Blu Basket, a dicembre 6 partite in 23 giorni dopo la pausa lunga. Capitan Bossi: “Pronti e carichi” - Si parte in trasferta a Cividale, poi due sfide in casa con Fortitudo e Brindisi (a Monza), seguono due trasferte e poi la chiusura del cerchio di nuovo all'OpiQuad Arena ... Riporta bergamonews.it
A2 - Gruppo Mascio Bergamo pronta per un dicembre da 6 partite in 23 giorni - Sarà un dicembre ad alta intensità agonistica per la Gruppo Mascio Bergamo, che ha già chiuso anticipatamente il suo mese di novembre: le due partite inizialmente in ... Come scrive pianetabasket.com
La Blu Basket frena in trasferta: Verona vince 78-66 - Partita dai due volti per la Gruppo Mascio, ancora priva di Harrison: settimo ko stagionale a fronte di 6 vittorie ... Come scrive bergamonews.it
Basket, prosegue l’Nba su Prime Video: doppio incontro nella notte di sabato 6 dicembre, la programmazione - Prosegue l’NBA su Prime Video con un doppio incontro nella notte di sabato 6 dicembre e la partita di domenica 7 dicembre alle ore 21. Segnala napolimagazine.com