Bloccati in treno senza bagni e corrente | un incubo che diventa realtà

– Un viaggio che doveva essere ordinario si è trasformato in una lunga notte di disagio e tensione. Un forte boato, poi il buio improvviso: è così che si è aperto il dramma vissuto dai passeggeri del treno Italo Alta Velocità 8920, partito da Napoli e diretto a Udine. Erano circa le 17:20 quando, nei pressi di Roma Tiburtina, il convoglio si è arrestato bruscamente all’interno di una galleria. Da quel momento, la situazione è precipitata rapidamente. . Il blackout ha lasciato centinaia di persone in una condizione di isolamento totale: niente luce, niente aria condizionata, nessuna possibilità di comunicare con l’esterno. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Bloccati in treno senza bagni e corrente: un incubo che diventa realtà

Altri contenuti sullo stesso argomento

I pendolari del tratto Roma Termini - Terni al momento sono ancora bloccati a Capena, dopo oltre 3 ore di viaggio. (Il treno partiva alle ore 17 da Termini). Nessuna altra comunicazione è stata data ai passeggeri dalle Ferrovie dello Stato, né è stato fornito loro - facebook.com Vai su Facebook

Frecciarossa bloccato sui binari, passeggeri trasbordati su un altro treno Vai su X

Bloccati per 7 ore sul treno dopo un boato: “Senza bagni né corrente, è stato un sequestro di persona” - it di Anna, una passeggera del treno Italo Alta Velocità 8920: il convoglio ieri, 1 dicembre, è rimasto fermo 7 ore in galleria ... Scrive fanpage.it

Treno Bari-Foggia, la denuncia: «Noi bloccati su un treno per sei ore nella notte. Disagi, caldo e nessuna assistenza» - Una notte da incubo per i passeggeri del treno regionale partito da Bari e diretto a Foggia nella serata del 10 luglio. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Guasto sulla Ferrara-Ravenna. Bloccati i treni, ore di disagi e ritardi. Passeggeri ’calati’ con le scalette - Attorno all’ora di pranzo, sulla linea di Rfi (convoglio Tper) che collega Ferrara a Ravenna è successo qualcosa che i quaranta passeggeri a bordo del ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Borrelli (Avs),incendi bloccano un treno, passeggeri senza aiuti - "Intorno alle 16,30 un Intercity partito da Napoli e diretto a Frosinone, passando per Caserta e Cassino, è rimasto bloccato all'altezza di Caianello a causa di un incendio presente più avanti sulla ... Si legge su ansa.it

Senigallia, pattinodromo senza bagni, lavori bloccati: «Colpa del Pai, tocca fare pipì tra le siepi» - Tornando alla situazione attuale, il pattinodromo Stefanelli è aperto da diversi anni e per l’utilizzo dei servizi viene consigliato di rivolgersi alla pista d’atletica, essendo sprovvisto. Lo riporta corriereadriatico.it

Treno Eurostar per Londra fermo per 9 ore, in 800 a bordo: “Senza aria condizionata e servizi igienici” - Centinaia di passeggeri oggi a bordo di un treno Eurostar partito da Bruxelles e diretto a Londra sono rimasti bloccati per ore nel nord della Francia a causa di un guasto. fanpage.it scrive