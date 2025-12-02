Bloccata dal sorvegliante e denunciata per furto di merce all' interno di un negozio

Avrebbe sottratto merce per circa 80 euro da negozio in via Zandonai, ma la guardia giurata addetta alla sicurezza l’ha fermata subito dopo il passaggio alle casse senza pagamento. L’episodio, che coinvolge una donna di 21 anni, è avvenuto venerdì e si è concluso con l’intervento della Polizia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it