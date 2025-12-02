Bloccano un treno della Circum per protesta contro il sovraffollamento denunciati

Ci sono stati momenti di tensione, stamattina, su di un treno della Circum. Il 6072, delle 7.31 da Poggiomarino via Ottaviano, era fermo alla stazione di Terzigno: due uomini avevano bloccato la chiusura delle porte per protestare contro il sovraffollamento quotidiano del convoglio.I carabinieri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

