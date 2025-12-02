Bloccano un treno della Circum per protesta contro il sovraffollamento denunciati

2 dic 2025

Ci sono stati momenti di tensione, stamattina, su di un treno della Circum. Il 6072, delle 7.31 da Poggiomarino via Ottaviano, era fermo alla stazione di Terzigno: due uomini avevano bloccato la chiusura delle porte per protestare contro il sovraffollamento quotidiano del convoglio.

