Blitz antimafia | arresti domiciliari interdizioni e sequestro di beni per cinque indagati

Cinque persone sono state raggiunte questa mattina da provvedimenti cautelari e sequestri patrimoniali nell’ambito di un’operazione antimafia condotta dalla Guardia di Finanza di Messina, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia. Due indagati sono stati posti agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

