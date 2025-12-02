Blitz all’alba | l’ex ministra Federica Mogherini finisce nel mirino della Procura europea per corruzione
Questa mattina polizia belga ha fatto irruzione nelle sedi del Collegio d’Europa a Bruges e del Servizio europeo per l’azione esterna a Bruxelles, portando al fermo di tre persone, tra cui Federica Mogherini, ex ministra degli Esteri italiana e attuale rettrice del prestigioso istituto universitario. Mogherini, 52 anni, ha guidato la diplomazia europea dal 2014 al 2019 durante la Commissione Juncker. Dal 2020 dirige il Collegio d’Europa e la nuova Accademia diplomatica europea, proprio il programma finito nel mirino degli investigatori. Insieme a lei sono stati fermati Stefano Sannino, ex numero uno del servizio diplomatico europeo e ora dirigente della Commissione per il Mediterraneo, e un amministratore del Collegio. 🔗 Leggi su Cultweb.it
