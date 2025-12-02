Blitz alla ex Safau | tre giovani arrestati con 400 grammi di hashish

Un’auto che procede a velocità anomala, quasi con circospezione, nei pressi dell’ex acciaieria Safau: è questo che ha attirato l’attenzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Udine durante uno dei servizi straordinari di controllo del territorio. Quando una giovane è scesa dal. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

