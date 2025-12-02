Black friday | Shopify nuovo record di vendite globali per 14,6 mld di dollari +27%

(Adnkronos) – Tra venerdì 28 novembre e lunedì 1 dicembre i milioni di merchant Shopify attivi in oltre 175 Paesi in tutto il mondo hanno generato vendite complessive per 14,6 miliardi di dollari, registrando un incremento del 27% rispetto ai 11,5 miliardi del 2024 (+24% a valuta costante). Il picco globale è stato toccato durante . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Black friday: Shopify, nuovo record di vendite globali per 14,6 mld di dollari (+27%)

