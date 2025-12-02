"Fare memoria di quel rogo del primo dicembre 2013 in cui morirono 7 operai cinesi è importante, perché ci deve aiutare a migliorare il nostro futuro". Così il procuratore capo Luca Tescaroli nel suo intervento al convegno nell’anniversario della tragedia della ditta a gestione cinese Teresa Moda, evidenziando come quel gravissimo episodio abbia segnato la comunità pratese e nazionale, facendo emergere una forma di moderna schiavitù. Quel primo dicembre è stato uno spartiacque che ha portato ad una serie di iniziative per contrastare quel fenomeno che si consumava dentro le mura delle fabbriche del Macrolotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bisogna fare di più. Serve protezione per chi denuncia"