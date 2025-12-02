Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Birmingham City si è portato a un punto dai play-off del campionato dopo aver resistito alla vittoria per 2-1 sul Watford lunedì. I gol nel primo tempo di Paik Seung-Ho e Demarai Gray hanno assicurato tutti e tre i punti alla squadra di Chris Davies al St. Andrew’s @ Knighthead Park. I Blues hanno rappresentato la maggiore minaccia offensiva durante i primi 45 minuti. Nathan Baxter ha effettuato una parata intelligente per negare Phil Neumann, ma il portiere del Watford è stato impotente alla mezz’ora, quando Paik ha rubato il possesso nella metà campo degli ospiti e ha perforato a casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Birmingham City – Watford 2-1: Paik e Gray in porta mentre i padroni di casa riducono il divario tra i primi sei