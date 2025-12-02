Bimba di 2 anni ferita in un nido a Maiori amputata una falange
Episodio drammatico, quello accaduto in un micronido comunale a Maiori, dove una bambina di due anni - secondo Positanonews - ha subito l’amputazione di una falange dell’indice della mano destra a causa di un incidente avvenuto all’interno della struttura. Secondo una prima ricostruzione, la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
BIMBA DI 4 ANNI CADE DAL TERZO PIANO I fili per stendere hanno attenuato fortunatamente la caduta. È stata portata in elicottero al Gaslini - facebook.com Vai su Facebook
Maiori: bimba 2 anni ferita al nido, amputata falange dito - Una bimba di 2 anni è rimasta ferita in un asilo nido a Maiori (Salerno): le è stata amputata una falange del dito. Segnala ilsipontino.net
Bimba di 2 anni perde un dito chiudendosi la mano nella porta del bagno - A soccorrerla nell'immediatezza sono state le educatrici, che hanno allertato il padre. Da today.it
Incidente all'asilo, mano chiusa in una porta: bimba di 2 anni perde la falange - L'episodio è avvenuto a Maiori in provincia di Salerno, con la piccola che è stata trasportata d'urgenza al Santobono ... Secondo napolitoday.it
Incidente all’asilo, bimba di 2 anni perde una falange: operata d’urgenza al Santobono - Una bambina di due anni ha subito l’amputazione di una falange dell’indice della mano destra dopo essersi schiacciata la porta del ... Riporta internapoli.it
Bimba di 2 anni mette la mano nella porta e perde una falange nell’asilo nido: indagini in corso - Una bambina di due anni ha subito la perdita di una falange dell’indice destro dopo un incidente avvenuto ieri mattina all’asilo nido comunale di Maiori, struttura attiva dal 2023 grazie ai fondi regi ... vocedinapoli.it scrive