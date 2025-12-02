Bilancio di previsione non approvato e Consiglio sciolto | Tumminello resta commissario straordinario

Le funzioni del consiglio comunale continueranno a essere svolte da Antonio Tumminello, il commissario straordinario nominato dalla Regione, fino alle nuove amministrative della prossima primavera. Lo ha deciso il presidente della Regione Renato Schifani al quale era stato presentato un ricorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

