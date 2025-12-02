Bilancio Ceccarelli | In tre anni abbiamo riorganizzato il Comune

Nel bilancio di previsione 2026 del Comune troviamo «prese di posizione chiare dell’Amministrazione» e la «fotografia di come si è mossa in questi anni». Ne è convinto l’assessore al bilancio Gianluca Ceccarelli, presentando, in un lungo e appassionato intervento, la manovra economica dell’ente. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

L'assessore al bilancio: «Investito nel personale e nella digitalizzazione. Il maxi appalto è uno degli interventi di efficientamento e programmazione più importanti degli ultimi anni. Dal 2022 mai adeguati i costi di mense e rette degli asili per aiutare le famiglie»

