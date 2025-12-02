Big bang theory dove guardarla dopo il 30 dicembre 2025
la serie The Big Bang Theory cambia piattaforma streaming e in TV. Dal 30 dicembre 2025, la popolare sitcom The Big Bang Theory lascerà definitivamente la piattaforma di streaming Netflix, dove ha mantenuto una presenza stabile nel catalogo per molti anni. La notizia rappresenta una svolta importante per gli appassionati, che si chiedono dove poter continuare a seguire le avventure dei loro personaggi preferiti. In questo contesto, si analizzano le nuove sedi di distribuzione e le opzioni disponibili per la visione della serie in Italia e nel mondo. perché The Big Bang Theory lascia Netflix. La decisione di rimuovere la serie dal catalogo Netflix deriva da un cambio di accordi tra i detentori dei diritti e le piattaforme di distribuzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
