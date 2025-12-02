Bici capaci di sfrecciare a 55km h | 8 su 10 irregolari a Monza
Ormai da diversi anni hanno preso il sopravvento: sempre più bici elettriche o monopattini sfrecciano per le strade, a velocità incontrollate.Con l’obiettivo di contrastare il fenomeno con il quale bici elettriche e monopattini vengono illegalmente modificati con lo scopo di alterarne la velocità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
