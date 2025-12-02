Sulla situazione della biblioteca di San Miniato Basso il Pd "lascia" passare la mozione di Forza Italia. "Abbiamo ricordato come la biblioteca e l’archivio di deposito siano chiusi al pubblico da marzo 2024, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, richiesto dalle stesse operatrici, che ne ha certificato la non conformità alle norme di sicurezza. Una chiusura che priva la comunità di un servizio fondamentale per la crescita culturale e l’accesso all’informazione – dice il capogruppo Paolo Vallini – Per questo Forza Italia ha presentato una mozione che impegna il sindaco a fornire una relazione dettagliata sugli interventi effettuati, sui lavori necessari alla messa a norma degli impianti e soprattutto a fissare una data ufficiale per la riapertura al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biblioteca, Pd si spacca: "Chiarezza sui lavori"