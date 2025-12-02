Biblioteca Pd si spacca | Chiarezza sui lavori

Lanazione.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla situazione della biblioteca di San Miniato Basso il Pd "lascia" passare la mozione di Forza Italia. "Abbiamo ricordato come la biblioteca e l’archivio di deposito siano chiusi al pubblico da marzo 2024, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, richiesto dalle stesse operatrici, che ne ha certificato la non conformità alle norme di sicurezza. Una chiusura che priva la comunità di un servizio fondamentale per la crescita culturale e l’accesso all’informazione – dice il capogruppo Paolo Vallini – Per questo Forza Italia ha presentato una mozione che impegna il sindaco a fornire una relazione dettagliata sugli interventi effettuati, sui lavori necessari alla messa a norma degli impianti e soprattutto a fissare una data ufficiale per la riapertura al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

biblioteca pd si spacca chiarezza sui lavori

© Lanazione.it - Biblioteca, Pd si spacca: "Chiarezza sui lavori"

Argomenti simili trattati di recente

biblioteca pd spacca chiarezzaBiblioteca, Pd si spacca: "Chiarezza sui lavori" - Sulla situazione della biblioteca di San Miniato Basso il Pd "lascia" passare la mozione di Forza Italia. Scrive lanazione.it

Biblioteca: far west e paura. Spacca il Pc, alza le mani - Ieri sera, poco prima della chiusura, è andato in escandescenza. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Biblioteca Pd Spacca Chiarezza