Biblioteca Pd si spacca | Chiarezza sui lavori
Sulla situazione della biblioteca di San Miniato Basso il Pd "lascia" passare la mozione di Forza Italia. "Abbiamo ricordato come la biblioteca e l’archivio di deposito siano chiusi al pubblico da marzo 2024, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, richiesto dalle stesse operatrici, che ne ha certificato la non conformità alle norme di sicurezza. Una chiusura che priva la comunità di un servizio fondamentale per la crescita culturale e l’accesso all’informazione – dice il capogruppo Paolo Vallini – Per questo Forza Italia ha presentato una mozione che impegna il sindaco a fornire una relazione dettagliata sugli interventi effettuati, sui lavori necessari alla messa a norma degli impianti e soprattutto a fissare una data ufficiale per la riapertura al pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
IL MARE CHE SPACCA, TRA ONDE E VENTO - NOI RESTIAMO A GUARDARE… Il mare d’inverno ha una bellezza tutta sua, più ruvida e autentica. Gli uccelli che sfiorano l’acqua o si lasciano portare dalle correnti danno un senso di vita anche in mezzo a q - facebook.com Vai su Facebook
Biblioteca, Pd si spacca: "Chiarezza sui lavori" - Sulla situazione della biblioteca di San Miniato Basso il Pd "lascia" passare la mozione di Forza Italia. Scrive lanazione.it
Biblioteca: far west e paura. Spacca il Pc, alza le mani - Ieri sera, poco prima della chiusura, è andato in escandescenza. Lo riporta lanazione.it