Biazzo presenta il romanzo I Misteri del Chimico dei Fantasmi
Tempo di lettura: 2 minuti Una presentazione da non perdere quella del romanzo storico ricco di suspense e informazioni scientifiche dal titolo “I misteri del chimico dei Fantasmi”, scritto da Salvatore Biazzo, pubblicato dalla Giannini Editore. L’iniziativa si terrà Sabato 6 dicembre 2025, presso il Castello della Leonessa, a Montemiletto. Il volume unisce divulgazione storica ed elementi di narrazione romanzesca. La storia è ricostruita grazie a una rigorosa ricerca dell’autore su documenti inediti di uno dei ragazzi di Via Panisperna: Oscar D’agostino. Il chimico irpino fu figura enigmatica e insieme al Nobel Enrico Fermi e agli altri fisici-scienziati contribuì alla scoperta della fissione nucleare e del brevetto che diede vita alla bomba atomica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
