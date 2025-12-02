Biathlon Wierer vince a Ostersund dopo oltre due anni | la stagione olimpica parte bene
Ostersund, 2 dicembre 2025 – La regina è tornata. Dorothea Wierer ha iniziato nel migliore dei modi la stagione 20252026 della Coppa del mondo di biathlon, con rotta su Milano-Cortina, l’Olimpiade casalinga sulle sue piste di casa ad Anterselva. La prima prova individuale dell’anno, dopo i podi in staffetta nei giorni scorsi, ha visto la firma della 35enne di Rasun di Sotto nella 15 chilometri, al termine di una gara tutta di rimonta e vinta sul filo dei decimi al cospetto della finlandese Sonja Leinamo. Per Wierer è la diciassettesima vittoria in carriera e un ottimo biglietto da visita in vista delle Olimpiadi, soprattutto perché arriva dopo due anni dall'ultima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
