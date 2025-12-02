Biathlon Coppa del Mondo | Wierer inizia la sua ultima stagione con un successo

L'azzurra ha trionfato nella 15 km col brivido sulla pista svedese di Ostersund: per 3 decimi e in 43'08"0 (2 errori nelle prime 2 sessioni di tiro) infatti ha lasciato al secondo posto la finlandese Sonja Lenamo (1 errore) e a 8"4 la francese Camille Bened (1 errore). Decima la Vittozzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Biathlon, Coppa del Mondo: Wierer inizia la sua ultima stagione con un successo

