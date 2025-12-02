La macro-tappa inaugurale della Coppa del Mondo di biathlon passa alle “portate principali” dopo “l’antipasto” vissuto nel weekend. Alle staffette disputatesi nei giorni scorsi, sta per fare seguito un lungo programma composto da individuale, sprint e inseguimento. Si torna a fare sul serio, a Östersund, località abituata a organizzare appuntamenti di primo piano. Il capoluogo dello Jämtland, già teatro dei Mondiali maschili del 1970, è entrato nel calendario del circuito maggiore a partire dal 1988-89. Con l’avvento del XXI secolo ha spesso recitato il ruolo di ouverture (come sta accadendo in questo 2025-26) e organizzato altre due manifestazioni iridate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo Östersund 2025. Al maschile l’Italia vanta 4 vittorie e 7 podi