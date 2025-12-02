Biancavilla chiuso per 7 giorni un chiosco nel centro | frequentato da troppi pregiudicati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sospensione decisa dal Questore di Catania. La Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un chiosco situato nel centro di Biancavilla, ritenuto un abituale punto di ritrovo per pregiudicati. Il provvedimento, della durata di 7 giorni, è stato firmato dal Questore di Catania in applicazione dell’ art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Controlli costanti e attività di prevenzione. La sospensione è stata notificata al gestore dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, impegnati in controlli mirati su bar, pub ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande, con l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

