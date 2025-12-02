Beve e picchia la compagna fino a romperle due costole | condannato per maltrattamenti e lesioni

FALCONARA - Aveva minacciato più volte di farla a pezzi, poi l’aveva offesa come donna e aveva scatti d'ira incontrollabili dovuto al vizio del bere. Un uomo violento e a pagare le conseguenze sarebbe stata la compagna, aggredita più volte fisicamente durante la loro relazione, durata un paio di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

