L’acquisto ritrovato. Sam Beukema non è più un’alternativa, è una colonna. La vittoria contro la Roma ha certificato la crescita esponenziale del difensore olandese, rigenerato dalla nuova difesa a tre disegnata da Conte. Pagato oltre 30 milioni in estate, Beukema ha trovato nel ruolo di “braccetto di destra” la sua dimensione ideale, completando con Rrahmani e Buongiorno un reparto che ha subito un solo gol nelle ultime tre gare. Sam Beukema difensore Napoli prestazione Roma Perché Sam Beukema nel Napoli funziona meglio nella difesa a tre?. L’inizio di stagione era stato timido, a tratti incerto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Beukema, la rivincita di “Mister 33 milioni”: perché ora è intoccabile per Conte