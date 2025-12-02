Bernabé | Con il Pisa non è decisiva Mercato? Penso al Parma
Lo slogan di Parma Facciamo Squadra 2025, che mette al centro il diritto allo studio per dare a bambini e ragazzi le stesse opportunità, quest'anno è quello di ‘imparare’. E di giocare di squadra. Solo così si possono vincere le partite. E lo sa pure Adrian Bernabé, numeri dieci di un Parma che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
Non solo Adrián #Bernabé e Rodrigo #Mendoza, la #Juve segue con attenzione il centrocampista ungherese #AlexTóth del #Ferencvaros. Il 20enne, definito in patria il nuovo #Szoboszlai, è già stato visionato dai bianconeri nelle scorse settimane. Valutato - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, giornata decisiva per Beruatto. Ai dettagli con la Sampdoria in prestito con diritto - L'accordo non è ancora del tutto chiuso, ma ci sono da sistemare solo gli ultimi dettagli. Scrive m.tuttomercatoweb.com