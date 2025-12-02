Berlino frena Ursula sull’elettrico Le auto ibride anche dopo il 2035

Pure Merz chiede a Bruxelles di cambiare il regolamento che tra un decennio vieterà i motori endotermici: «Settore in condizioni precarie». Stellantis: «Fate presto». Ma lobby green e socialisti europei non arretrano. Il cancelliere Friedrich Merz ha annunciato che la Germania chiederà alla Commissione europea di modificare il regolamento europeo sul bando dei motori endotermici al 2035. Il dietrofront tedesco sul bando ai motori a combustione interna, storico e tardivo, prende forma in un grigio fine settimana di novembre, con l’accordo raggiunto fra CduCsu e Spd in una riunione notturna della coalizione a Berlino. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Berlino frena Ursula sull’elettrico. «Le auto ibride anche dopo il 2035»

