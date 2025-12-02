Bergamo 440 nuove piante messe a dimora A Colognola una nuova area con 3mila alberi entro marzo 2026

Si è concluso con un gesto simbolico il Festival delle Foreste 2025: la messa a dimora di due nuovi alberi nel giardino della scuola dell’infanzia Aquilone di via Sylva. Le bambine e i bambini della scuola del quartiere Santa Lucia, accompagnati dalle insegnanti, dalla dirigente scolastica, dalla vicepreside, dal presidente del Consiglio di Istituto, insieme all’assessora alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini e ai tecnici del Comune di Bergamo hanno partecipato attivamente alla messa a dimora di un Liquidambar e un Gelso, due specie ad alto valore ecosistemico. Il Liquidambar è una pianta che offre cibo e rifugio a uccelli, insetti e piccoli mammiferi; le sue foglie cadute arricchiscono il terreno, le radici contrastano l’erosione, e l’albero stesso sequestra efficacemente CO? contribuendo a mitigare l’isola di calore urbana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it