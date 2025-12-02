Bergamaschi e laureati le nostre antenne in tutto il mondo

Unibg e Luberg stanno creando un database dei laureati bergamaschi all’estero per valorizzarne percorsi e contatti, utili a studenti e imprese. Il 14% dei laureati lavora fuori Italia. Il 24 ottobre alcuni ex studenti hanno condiviso le loro esperienze. Il 3 dicembre sarà presentato il portale che raccoglierà profili e opportunità per la comunità Unibg. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

