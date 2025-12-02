Benemerenze sportive 2025 la cerimonia di premiazione all' ex Carcere Borbonico

Venerdì 5 dicembre, alle ore 17, presso la Sala Blu dell'ex Carcere Borbonico si terrà la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive. . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Per Sofia ecco la Benemerenza Sportiva LUCCA - Si è svolta sabato 29 novembre la Cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive che il CONI Lucca ha organizzato all’interno dello storico Palazzo Ducale a Lucca, dove sono stati premiati dirigenti, tec - facebook.com Vai su Facebook

Il Coni di Pistoia celebra atleti, eccellenze e giovani promesse dello sport locale - Oltre quaranta riconoscimenti sono stati consegnati dal Coni pistoiese a coloro che si sono messi in luce negli ultimi dodici mesi e non solo Di Christian Capecchi Nel pomeriggio di sabato la Sala Mag ... Si legge su pistoiasport.com

Coni Lazio. Consegnate le benemerenze sportive - Tra i premiati Martina Centofanti, Marco Lodadio, Andy Diaz, Lorenzo Simonelli, Roberta Bruni, Silvia Di Pietro ... Segnala rainews.it

A Soriano nel Cimino consegnate le Benemereze Coni. Premiate le eccellenze della Tuscia - Soriano nel Cimino, Viterbo e la sua provincia sono tornati al centro dello sport regionale con la cerimonia di consegna delle ... Come scrive msn.com

Passerella di premiati a Palazzo Ducale per le benemerenze sportive del Coni - Consegnate le stelle a società, atleti e dirigenti, i premi provinciali e i riconoscimenti del Trofeo Coni 2025 ... Segnala luccaindiretta.it

Per Sofia ecco la Benemerenza Sportiva - Si è svolta sabato 29 novembre la Cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive che il CONI Lucca ha organizzato all’interno dello storico ... Scrive giornaledibarga.it

A Cuneo brillano le stelle dello sport: in Sala San Giovanni la cerimonia di consegna delle benemerenze nazionali CONI [FOTO e VIDEO] - Si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 26 novembre, l’annuale cerimonia di consegna delle benemerenze nazionali CONI. Segnala targatocn.it