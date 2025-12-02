Benemerenze sportive 2025 la cerimonia di premiazione all' ex Carcere Borbonico

Avellinotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 dicembre, alle ore 17, presso la Sala Blu dell'ex Carcere Borbonico si terrà la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive. . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

