Benedizione e inaugurazione dell' albero di Natale della basilica del Santo

Giovedì 4 dicembre alle 12 a Padova sarà benedetto e inaugurato ufficialmente l’albero di Natale donato dalla comunità del Primiero alla Pontificia Basilica di Sant’Antonio, che accoglie da alcuni giorni i visitatori della Basilica e delle realtà produttive di via e piazza del Santo, appena fuori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

