Benedetta Porcaroli | Io ragazza-bambina in fuga da me stessa

Esce giovedì al cinema Il rapimento di Arabella, secondo film della giovane scrittrice e regista milanese Carolina Cavalli. In un paesaggio indefinito, fra la via Emilia e il West, troviamo Holly. Holly – interpretata da Benedetta Porcaroli, 27 anni, volto bellissimo e malinconico del giovane cinema italiano – è una ragazza insoddisfatta, disillusa, in fuga da sé stessa. Quando incontra Arabella, una bambina di sei anni che vuole fuggire, si convince di aver trovato la sé stessa di un tempo. Un film che ha il sapore del cinema indie americano, che ricorda gli smarrimenti nell’assurdo dei fratelli Coen, la desolazione di certi film di Jim Jarmusch: dopo Amanda del 2022 è la seconda collaborazione fra Carolina Cavalli e Benedetta Porcaroli che per questa interpretazione, all’ultima Mostra del cinema di Venezia, ha vinto il premio Orizzonti come migliore attrice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Benedetta Porcaroli: "Io, ragazza-bambina in fuga da me stessa"

