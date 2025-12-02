Belve ultima puntata 2 dicembre 2025 ospiti e anticipazioni

La stagione finale di Belve si conclude con un episodio ricco di personalità di spicco, racconto autentici e interrogativi sulle contraddizioni dei protagonisti. La puntata del 2 dicembre 2025, in onda su Rai 2, rappresenta un momento di alta intensità e confronti diretti, caratterizzata da uno stile ironico e acuto che ha consolidato il programma come un punto di riferimento nell’intrattenimento televisivo italiano. In questa occasione, vengono presentate figure di diverso background, tra cui un’icona del cinema, un ex atleta di alto livello e una cantante simbolo degli anni ’80, oltre alla partecipazione speciale di Maria De Filippi, ormai elemento fisso di questa stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Belve ultima puntata 2 dicembre 2025 ospiti e anticipazioni

