Belve Fognini | Ho sofferto di attacchi di panico Multe? Ho pagato circa mezzo milione

Webmagazine24.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un Fabio Fognini mai visto sullo sgabello di 'Belve', nella quinta puntata regala un'intervista divertente, un ritratto inedito di un campione del tennis. "Ha nostalgia?", chiede Fagnani sul recente ritiro. "Seguo tantissimo, ma non mi manca: non ho più giocato a tennis", svela Fognini che si toglie qualche sassolino sulla sua esclusione dalla . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

