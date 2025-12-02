Belve di Francesca Fagnani gli ospiti e le interviste di martedì 2 dicembre 2025 su Rai2

Torna l’appuntamento con le interviste di Belve, il programma cult di Francesca Fagnani trasmesso in prime time su Rai2. Scopriamo tutti gli ospiti e i protagonisti della puntata di stasera, martedì 2 dicembre 2025. Belve, ospiti di stasera: martedì 2 dicembre 2025. Stasera, martedì 2 dicembre 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la quinta puntata della sesta stagione di Belve, il programma di Rai 2 firmato e condotto da Francesca Fagnani diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili del prime time. Al centro della puntata di stasera, disponile anche su Raiplay, nuovi personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi e a rispondere alle pungenti e curiose domande della conduttrice e giornalista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Belve di Francesca Fagnani, gli ospiti e le interviste di martedì 2 dicembre 2025 su Rai2

Altri contenuti sullo stesso argomento

Stefania Sandrelli è ospite di Francesca Fagnani a Belve L’attrice parla del suo privato, della storia piuttosto intensa con Gino Paoli e anche delle scelte, a volte scomode, fatte durante la sua carriera. Le anticipazioni - facebook.com Vai su Facebook

In questa puntata di #Belve, Francesca Fagnani riprende il suo posto sullo sgabello per intervistare per la prima volta Maria De Filippi. Risponderà a tutte le domande? Vai su X

Belve, gli ospiti del 2 dicembre da Fabio Fognini a Sabrina Salerno - Anticipazioni e ospiti ultima puntata di Belve, stasera su Rai 2, martedì 2 dicembre 2025: Francesca Fagnani intervista De Filippi, Fognini, Salerno, Sandrelli. Scrive gazzetta.it

Belve, ospiti 2 dicembre 2025: Fagnani intervista Sandrelli, Fognini, Sabrina Salerno e la regina della tv - 20 su Rai2 e on demand su RaiPlay: Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno. Riporta affaritaliani.it

Belve, stasera l'ultima puntata: Maria De Filippi ospite d’eccezione di Fagnani - Questa sera, 2 dicembre, ultimo appuntamento con ‘Belve‘, il programma cult di Francesca Fagnani che arriva alla quinta e ultima puntata di questa stagione. Segnala msn.com

Anticipazioni Belve ultima puntata 2025: ospiti e interviste - Tutte le anticipazioni sull’ultima puntata di Belve del 2 dicembre 2025: ospiti Stefania Sandrelli, Fabio Fognini, Sabrina Salerno e il primo vero faccia a faccia tra Francesca Fagnani e Maria De ... Da daninseries.it

Belve, Francesca Fagnani chiude la stagione con una puntata imperdibile: Sandrelli, Fognini, Salerno e una sorpresa firmata Maria De Filippi - Nuovo appuntamento con Belve, il programma cult di Rai 2 firmato e condotto da Francesca Fagnani. Riporta corrieredellumbria.it

Belve anticipazioni 2 dicembre 2025: tutti gli ospiti dell’ultima puntata - Maria De Filippi intervistata da Fagnani, con Sandrelli, Fognini e Sabrina Salerno. Secondo lifestyleblog.it