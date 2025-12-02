Belve anticipazioni Fabio Fognini e le multe pagate per il tennis

Stasera Fabio Fognini non parlerà solamente della sua carriera, ma anche delle delusioni, degli attacchi di panico e dell'amore per Flavia Pennetta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Belve, anticipazioni, Fabio Fognini e le multe pagate per il tennis

Approfondisci con queste news

ANTICIPAZIONI BELVE - "Non sono mai stata la sua amante ma lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi volle a Premiatissima. Se oggi sono qui è anche grazie a lui, e di questo gli sono riconoscente". Davanti alle domande dirette di Franc - facebook.com Vai su Facebook

Gli ospiti di stasera a “Belve”: anticipazioni interviste a Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno, Fabio Fognini e Maria De Filippi - Le gioie del sesso di Stefania Sandrelli, il nuovo amore di Sabrina Salerno, gli attacchi di panico di Fabio Fognini ... Riporta iodonna.it

Belve stasera su Rai 2, anticipazioni ultima puntata: Maria De Filippi e gli altri ospiti di Francesca Fagnani - Questa sera su Rai 2, Francesca Fagnani ospita Fabio Fognini che parla del ritiro e delle delusioni sportive, Stefania Sandrelli tra amori e cinema, e Sabrina Salerno tra gossip su Silvio Berlusconi e ... Si legge su movieplayer.it

Fabio Fognini a Belve, lo sfogo sul capitano azzurro dopo il ritiro: «Prima escluso, poi neanche una parola». Le multe che lo hanno dissanguato – Il video - La rabbia dell'ex tennista per l'esclusione dalla Coppa Davis: «Non lo accetterò mai». Da open.online

Le anticipazioni di Belve, Fognini: «Ho pagato mezzo milione di multe. Coppa Davis? Volandri non ha avuto il coraggio di dirmi nulla» - Stasera in tv, martedì 2 dicembre, Francesca Fagnani accoglie tre ospiti nella ... Secondo msn.com

Anticipazioni Belve ultima puntata 2025: ospiti e interviste - Tutte le anticipazioni sull’ultima puntata di Belve del 2 dicembre 2025: ospiti Stefania Sandrelli, Fabio Fognini, Sabrina Salerno e il primo vero faccia a faccia tra Francesca Fagnani e Maria De ... Segnala daninseries.it

Fabio Fognini nell'intervista a Belve rivela di aver sofferto di attacchi di panico, "mai sofferto così tanto" - Anticipazioni su "Belve" del 2 dicembre: Fabio Fognini si racconta nell'intervista tra attacchi di panico, ritiro e polemiche sulla Coppa Davis ... Come scrive virgilio.it