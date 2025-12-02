Bellezza mia – Anatomia tragicomica della vita delle ragazze nel carcere di Lecce
LECCE - Mercoledì 3 dicembre nella sezione femminile della Casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce con la partecipazione di Daria Paoletta si concludono i workshop dedicati ai linguaggi teatrali comici nell'ambito di “Bellezza mia – Anatomia tragicomica della vita delle ragazze”. Promosso da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
