Beirut Papa Leone prega sul luogo dell' esplosione del 2020

Papa Leone XIV in viaggio in Libano ha pregato a Beirut sul luogo dell’esplosione mortale del porto del 2020, diventata un simbolo di disfunzione e impunità ufficiale, e ha chiesto che prevalesse la giustizia, mentre offriva parole di consolazione al popolo libanese nell’ultimo giorno del suo primo viaggio all’estero. I parenti di alcune delle 218 persone uccise dall’esplosione hanno mostrato le foto dei loro cari mentre Leone arrivava sul luogo. L’incontro emozionante ha avuto luogo accanto al guscio dell’ultimo silo di grano in piedi nel sito distrutto dall’esplosione del 4 agosto 2020 e alle pile di auto bruciate bruciate nella sua scia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Beirut, Papa Leone prega sul luogo dell'esplosione del 2020

News recenti che potrebbero piacerti

Il Papa al porto di Beirut dove manca ancora la verità. I familiari delle vittime chiedono giustizia sulla tragica esplosione del 2020. Morirono oltre 200 persone, 7mila restarono ferite, 300mila sfollati e 3 miliardi di danni. Ad esplodere furono dei container con 3 - facebook.com Vai su Facebook

#PapaLeoneXIV nell’ospedale psichiatrico di #Beirut: "Voi #malati siete nel cuore di #Dio" Le parole del #Papa nel suo saluto all'ospedale de la Croix a Jal ed Dib, uno dei più grandi del Medio Oriente per disabili, anche mentali, per chi ha problemi psichi Vai su X

Il Papa prega al porto di Beirut e condanna "una società che corre ignorando fragilità e povertà" - Papa Leone sta pregando silenziosamente al porto di Beirut dove cinque anni fa, il 4 agosto 2020, ci fu una doppia esplosione disastrosa: oltre duecento morti, migliaia di feriti, un grande numero di ... Secondo ansa.it

Beirut, Papa Leone prega sul luogo dell'esplosione del 2020 - (LaPresse) Papa Leone XIV in viaggio in Libano ha pregato a Beirut sul luogo dell’esplosione mortale del porto del 2020, diventata un simbolo ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Papa Leone XIV prega sul luogo dell'esplosione al porto di Beirut - Dopo aver visitato l’Ospedale de la Croix, il Papa ha raggiunto il porto di Beirut per raccogliersi in preghiera nel luogo della devastante esplosione che il 4 agosto 2020 ha provocato la morte di olt ... Come scrive acistampa.com

Il Papa prega al porto di Beirut, nel 2020 l'esplosione - Papa Leone sta pregando silenziosamente al porto di Beirut dove cinque anni fa, il 4 agosto 2020, ci fu una doppia esplosione disastrosa: oltre duecento morti, migliaia di fe ... msn.com scrive

Papa Leone prega al ground zero di Beirut, dove la gente da 5 anni chiede giustizia e verità - Una muraglia di macerie che cammina per centinaia centinaia di metri è la prima cosa che si è presentata lugubre al Papa quando ... Secondo msn.com

Papa prega al porto di Beirut, nel 2020 l'esplosione .In 100mila alla messa, prima il giro in papamobile - Papa Leone ha pregato silenziosamente al porto di Beirut dove cinque anni fa, il 4 agosto 2020, ci fu una doppia esplosione disastrosa: oltre ... Come scrive msn.com