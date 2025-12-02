Beirut Papa Leone prega al porto | nel 2020 ci fu l' esplosione

Papa Leone ha pregato silenziosamente al porto di Beirut dove cinque anni fa, il 4 agosto 2020, ci fu una doppia esplosione che ha causato oltre duecento morti, migliaia di feriti, un grande numero di persone senza casa e conseguenze economiche che il Paese sconta ancora oggi. Il Pontefice ha deposto poi una corona di fiori. Al termine della commemorazione, ha salutato anche alcuni parenti delle vittime presenti e alcuni sopravvissuti all'esplosione. I familiari sono arrivati sul luogo con le fotografie dei loro congiunti morti nel tragico evento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Beirut, Papa Leone prega al porto: nel 2020 ci fu l'esplosione

