Befana 2025 a Piazza Navona | programma completo e orari degli eventi della festa più amata di Roma

Nel cuore del centro storico di Roma, tra fontane barocche e bancarelle multicolori, torna una delle tradizioni più attese della Capitale: la Festa della Befana a Piazza Navona ci accompagnerà lungo tutto il periodo natalizio, trasformando la piazza in un palcoscenico a cielo aperto anche per la stagione 2025-2026. Tra spettacoli, musica, mercatini e attività per famiglie, l’evento culminerà nel grande appuntamento dell’Epifania, quando la Befana arriverà per salutare i più piccoli e dare simbolicamente chiusura alle festività. Festa della Befana a Piazza Navona a Roma: il programma completo dell’edizione 2025-2026. 🔗 Leggi su Funweek.it

Altre letture consigliate

In piazza Manno si pattina sul ghiaccio sino alla Befana Oristano, inaugurata la pista che accompagnerà le giornate delle festività natalizie - facebook.com Vai su Facebook

Cantiere a piazza Navona, tradizione della Befana e mercatini di Natale a rischio - Lavori avviati improvvisamente davanti a Sant’Agnese in Agone complicano volo della Befana e spazi per le bancarelle ... Secondo rainews.it

Piazza Navona, il cantiere blocca la Befana: a rischio il volo e i mercatini di Natale - A pochi giorni dall'apertura dei mercatini di Natale il 1° dicembre è spuntato un cantiere davanti la chiesa dalla quale ogni 6 gennaio si cala la Befana ... Come scrive romatoday.it

La Befana è salva, il cantiere nel cuore di piazza Navona verrà rimosso - Giovedì 27 novembre i cantieri posizionati fuori dalla Chiesa di Sant’Agnese in Agone verranno rimossi e torneranno al centro di piazza Navona dopo l’Epifania ... Da romatoday.it

A Roma cancellato il Natale, i cantieri bloccano le festività: sarà il più triste degli ultimi anni | Disdetta di viaggi nella capitale - Nel cuore di Roma, un cantiere spuntato all’improvviso rischia di stravolgere uno degli appuntamenti più amati dell’inverno: la Befana di piazza Navona e i tradizionali mercatini natalizi. Si legge su romait.it

Natale a rischio a Roma: in bilico i mercatini e il tradizione volo della Befana a Piazza Navona - Le feste di Natale a Roma sono fortemente a rischio e, a pochi giorni dall’inizio di dicembre, siamo già di fronte a una nuova terribile notizia che ... Segnala msn.com

Mercatino di Natale di Piazza Navona a Roma: edizione 2025 - Il mercatino di Natale di Piazza Navona a Roma è una certezza, una vera e propria icona storica e culturale. Scrive msn.com