Beatrice Arnera accende il palco e ribalta il gossip

. Una risata davanti ai riflettori e alle cronache rosa. Il sipario si apre e Beatrice Arnera abbraccia una scena carica di curiosità, ironia e leggerezza. L’attrice sceglie di affrontare il ciclone mediatico che negli ultimi mesi la circonda accanto a Raoul Bova, trasformando ogni indiscrezione in un momento di complicità con il pubblico. Durante una tappa del suo tour teatrale Intanto ti calmi, l’artista strappa risate quando ricorda la celebre copertina di Diva e Donna che la ritrae accanto all’attore e domanda, con ironia contagiosa, se anche gli spettatori si sentono protagonisti delle cronache rosa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Beatrice Arnera accende il palco e ribalta il gossip

Approfondisci con queste news

“Non abbiate vergogna, mica siete sulla prima pagina di Diva e Donna?” Beatrice Arnera ha scherzato con il suo pubblico durante lo spettacolo a teatro. Le parole che fanno riferimento al gossip con Raoul Bova - facebook.com Vai su Facebook

Raoul Bova e Beatrice Arnera: ecco il bacio Vai su X

Beatrice Arnera parla per la prima volta del gossip con Raoul Bova: la battuta durante lo spettacolo, il video - Beatrice Arnera sorprende sul palco con una battuta sul gossip con Raoul Bova: il pubblico esplode e il video diventa virale. Si legge su donnaglamour.it

Beatrice Arnera a teatro scherza sul gossip con Bova: “Mica ci siete voi sulla copertina di Diva e Donna” - Beatrice Arnera ha scherzato con il suo pubblico durante lo spettacolo a teatro: "Non abbiate vergogna, mica siete sulla prima pagina di Diva e Donna? fanpage.it scrive

Andrea Pisani torna a scherzare sui gossip su Beatrice Arnera e Raoul Bova: ecco il nuovo video - Intanto alcuni vecchi video che vedevano Andrea Pisani e Beatrice Arnera insieme sul palco sono tornati virali. Riporta rds.it

Beatrice Arnera a teatro scherza sul gossip con Bova: "Mica ci siete voi in copertina" - Durante uno spettacolo a teatro, Beatrice Arnera ha scherzato sul gossip con Raoul Bova: “Non vergognatevi, mica siete sulla prima pagina di Diva e Donna". Lo riporta msn.com

Quanto è brava Beatrice Arnera, non a caso la più votata dai famosi “defunti” a Roast in peace - Beatrice Arnera, classe 1995, appena trentenne, è salita sul palco di Roast in Peace, il nuovo comedy show di Prime Video, e non si è dovuta sforzare molto per risultare la più pericolosa di tutti. Segnala fanpage.it

Raoul Bova e Beatrice Arnera pizzicati di nuovo insieme, “mano nella mano” - Dopo la bufera degli ultimi mesi, che ha segnato la fine della sua lunga relazione con Rocio Munoz Morales, l’attore è stato paparazzato raggiante ... Come scrive dilei.it