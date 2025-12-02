Be Rock Be Kind | oltre 16mila euro per l’autonomia delle persone con disabilità

La seconda edizione del concerto di beneficenza “Be Rock Be Kind” che si è tenuto lo scorso 29 novembre al Bper Forum a Modena, ha superato le aspettative, raccogliendo oltre 16.000 euro a favore dei progetti di autonomia per persone con disabilità di Fondazione Vita Indipendente di Modena (FVI). 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Ieri sera alcuni ospiti e operatori della CRA A. Modena di San Felice hanno partecipato al concerto "Be rock be kind" a Modena...abbiamo cantato e ballato sulle note delle più conosciute canzoni dei nostri rockers emiliani Bellissima serata!!!? - facebook.com Vai su Facebook

