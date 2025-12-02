Bce no al prestito a Kiev con asset russi congelati da 140 mld€ respinta richiesta di von der Leyen | Pratica vietata da trattati Ue

La Bce ha rifiutato di garantire alla Commissione Europea il prestito di 140 mld con asset russi congelati, che aveva come fine quello di finanziare la guerra Ucraina-Russia. La motivazione della banca: "Configurerebbe una forma di finanziamento diretto ai governi, vietata dai Trattati UE" La. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bce, no al prestito a Kiev con asset russi congelati da 140 mld€, respinta richiesta di von der Leyen: “Pratica vietata da trattati Ue"

