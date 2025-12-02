Bcc Romagnolo cade a Portomaggiore | 3-0 nella trasferta contro la quarta in classifica
Che si trattasse di una trasferta insidiosa era chiaro a tutti gli addetti ai lavori: la Bcc Romagnolo impegnata a Portomaggiore contro la quarta della classe, incappa in una battuta d’arresto arrendendosi 3-0 (25-21, 25-17, 25-16), nella seconda sconfitta stagionale.Coach Rizzo conferma la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"I bur ad 'Sant'Andrè"... Secondo le antiche tradizioni, le notti del 28, 29 e 30 novembre erano considerate le più scure dell’anno, chiamate appunto “i bur ad’Sant’Andrè” i “bui di Sant’Andrea", che cade appunto il 30 novembre. Il riferimento è dovuto forse al fat - facebook.com Vai su Facebook
Bcc Romagnolo cade a Portomaggiore: 3-0 nella trasferta contro la quarta in classifica - Il secondo e terzo set scivolano via sotto il ritmo dei padroni di casa; sabato al MiniPalazzetto il big match contro Elleppi, capolista a 24 punti ... Da cesenatoday.it
Bcc Romagnolo, vittoria in trasferta - Anche la squadra femminile Bcc Romagnolo trionfa 3- Scrive ilrestodelcarlino.it
Il team targato Bcc Romagnolo cade contro i giovani Mo.Re - Fine settimana contrastante per la pallavolo cesenate: vittoria in trasferta per le donne in B1, sconfitta amara per gli uomini in serie D contro il Mo. Secondo ilrestodelcarlino.it