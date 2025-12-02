Battlefield 6 si è mostrato come una grande alternativa al solito Call of Duty, offrendo un’alternativa di peso a chi cerca un gameplay più tattico ma non simulativo. Se siete agli inizi, il fucile migliore è l’M433, ma per usarlo al meglio è necessario che venga equipaggiato nel migliore dei modi. Il tonfo di Battlefield 2042 non è stato solo una delusione per i fan di lungo corso e gli estimatori di DICE, ma è stato un danno per la concorrenza in un genere che sembra ricco e variegato, ma che in realtà è così stratificato da aver creato dei sottogeneri talmente differenti da dividere anche l’utenza. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Battlefield 6, il miglior equipaggiamento per l’M433: usalo e nessuno potrà darti più del “newbie”