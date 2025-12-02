Battlefield 6 il miglior equipaggiamento per l’M433 | usalo e nessuno potrà darti più del newbie
Battlefield 6 si è mostrato come una grande alternativa al solito Call of Duty, offrendo un’alternativa di peso a chi cerca un gameplay più tattico ma non simulativo. Se siete agli inizi, il fucile migliore è l’M433, ma per usarlo al meglio è necessario che venga equipaggiato nel migliore dei modi. Il tonfo di Battlefield 2042 non è stato solo una delusione per i fan di lungo corso e gli estimatori di DICE, ma è stato un danno per la concorrenza in un genere che sembra ricco e variegato, ma che in realtà è così stratificato da aver creato dei sottogeneri talmente differenti da dividere anche l’utenza. 🔗 Leggi su Esports247.it
Approfondisci con queste news
SONO TORNATI I UAGNA AWARDS!!! Inizia una settimana di premi intensi per la nostra redazione, che si è riunita nella tavola rotonda annuale per decidere quali sono i migliori videogiochi dell’anno! Partiamo oggi con miglior gioco action, picchiaduro e colo - facebook.com Vai su Facebook
Battlefield 6, la recensione: Electronic Arts fa un passo avanti. E Call of Duty non è lontano... - Con una Electronic Arts a un passo dalla vendita agli arabi del fondo PIF e al genero di Trump, ecco riproporsi l’eterna sfida tra Battlefield, sparatutto in prima persona dalle fortune alterne, e ... Da gazzetta.it